Olanda-Turchia da dimenticare per Söyüncü: rigore provocato ed espulsione

Serataccia per Caglar Söyüncü, peggiore in campo di Olanda-Turchia: prima causa un rigore con un fallo, poi si becca due gialli in soli otto minuti.

Non sembra voler abbandonare la Turchia quell'aura di negatività generata dalle pessime prestazioni offerte ad Euro 2020, concluso in malo modo e con tre sconfitte in altrettante partite: ora si complica anche la corsa verso la qualificazione a Qatar 2022, nonostante lo sprint iniziale che non ha però avuto un degno seguito.

La fotografia del momentaccio turco è tutta nel terrificante primo tempo disputato alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam contro l'Olanda di Van Gaal, che alla fine ha chiuso la sfida sul 6-1: gli 'Orange' hanno banchettato sulla carcassa di Calhanoglu e compagni, assenti e impotenti dinnanzi alla superiorità tecnica degli avversari.

A rendere tutto più drammatico vi è anche la prova nettamente insufficiente di Caglar Söyüncü, peraltro uno degli uomini più in vista della rosa allenata da Şenol Güneş: la sua partita è durata appena 44 minuti, lasso di tempo comunque sufficiente per determinare un disastro in piena regola.

Oltre a più di qualche pecca di reparto, nel curriculum odierno di Söyüncü bisogna annotare due episodi certamente significativi, purtroppo per lui in negativo: al 36' si è reso protagonista di un intervento in ritardo sullo scatenato Klaassen in area, quanto basta per convincere Orsato a concedere il rigore all'Olanda (poi realizzato da Depay per il momentaneo 3-0).

Il difensore di proprietà del Leicester è stato ammonito nella circostanza, replicata otto minuti più tardi per un'altra entrata ingenua: stavolta ai danni di Depay, fermato in velocità a molti metri di distanza dalla porta di Çakır.

"Una notte della mia carriera che non voglio più rivivere. Mi dispiace molto per il cartellino rosso. Chiedo scusa a tutti i miei compagni di squadra e ai tifosi".

Söyüncü ha accettato il nefasto verdetto disciplinare, dirigendosi verso gli spogliatoi a testa bassa e consapevole di non poter aiutare i suoi compagni l'8 ottobre, in occasione del match interno contro la Norvegia che potrebbe anche rivelarsi decisivo in ottica qualificazione. Una batosta doppia e difficile da mandare giù.