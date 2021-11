Olanda-Norvegia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

OLANDA-NORVEGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il girone G di qualificazione ai Mondiali del Qatar, in programma nel 2022, si chiude con il confronto diretto decisivo tra Olanda e Norvegia.

Gli Orange guidano il raggruppamento a quota 20 punti ma alle loro spalle incalza il tandem composto dalla Turchia e, appunto, dalla Norvegia appaiate a 18.

Nell'ultima uscita sul campo del Montenegro, l'Olanda - avanti 0-2 grazie alla doppietta di Depay - è stata raggiunta nel finale dalle reti di Vukotic e Vuijnovic che hanno stoppato la festa, tenendo di fatto aperti i giochi. La truppa Van Gaal va sicuramente ai Mondiali in caso di vittoria e verosimilmente anche nell'eventualità di un pareggio, visto il tesoretto di quattordici goal di vantaggio sulla Turchia. In caso di sconfitta, invece, Depay e compagni potrebbero ritrovarsi incredibilmente terzi e quindi fuori anche dagli spareggi.

Serata da dentro fuori anche per i ragazzi di Solbakken, costretti a fare a meno della stella Haaland, e soprattutto obbligati a vincere in terra olandese per tenere vive le residue chance di qualificazione, con un occhio di riguardo a cosa accadrà tra Montenegro e Turchia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Olanda-Norvegia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO OLANDA-NORVEGIA

Il match tra Olanda e Norvegia si giocherà martedì 16 novembre allo Stadion 'De Kuip' di Rotterdam. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE OLANDA-NORVEGIA IN TV

Il confronto decisivo tra Orange e scandinavi verrà trasmesso in diretta e in chiaro da Mediaset. Il canale sul quale sarà possibile seguire la sfida di Rotterdam è Canale 20.

OLANDA-NORVEGIA IN DIRETTA STREAMING

Mediaset consentirà di seguire la sfida del girone G anche in diretta streaming gratuita sul portale Sportmediaset.it e su Mediaset Play, servizio al quale si può accedere scaricando l'app dedicata su smartphone o tablet, oppure collegandosi al portale tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA-NORVEGIA

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Malen, Depay, Bergwijn. Ct. Van Gaal.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Olsen, Strandberg, Pedersen, Meling; Odegaard, Thorsby, Thorstvedt; Hauge, Sorloth, Elyounoussi. Ct. Solbakken.