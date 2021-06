Olanda-Austria dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Olanda e Austria si sfidano nel Gruppo C degli Europei: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

OLANDA-AUSTRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Olanda-Austria

Olanda-Austria Data: 17 giugno 2021

17 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: RaiPlay, Sky Go e Now TV

Dopo il 3-2 (non senza qualche brivido) contro l'Ucraina, l'Olanda di De Boer affronta l'Austria di Foda, reduce dal 3-1 sulla Macedonia del Nord, nella seconda giornata del gruppo C di Euro 2020. Un match tra le due squadre attualmente favorite per il passaggio diretto agli ottavi di finale. Gli Orange hanno dominato per larghi tratti contro gli ucraini, ma nel finale stavano per rischiare di rovinare tutto. Al contrario l'Austria proprio nei minuti conclusivi è riuscita a conquistare un successo importante contro i coriacei macedoni.

Tra le sfide passate tra Olanda e Austria esistono 11 precedenti, 8 in gare ufficiali, 3 in amichevoli. Nel testa a testa sono in vantaggio gli olandesi con 7 vittorie, mentre i successi austriaci sono solo 2. Negli ultimi tre match vittorie per l'Olanda.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Olanda-Austria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO OLANDA-AUSTRIA

La sfida tra Olanda e Austria, valida per il girone C di Euro2020, si giocherà giovedì 16 giugno 2021 alle ore 21. Match in programma all'Amsterdam Arena di Amsterdam, con i padroni di casa davanti al pubblico amico. Tifosi presenti fino al 30% della capienza dello stadio.

Il match tra Olanda e Austria sarà disponibile in diretta tv sulla Rai (in chiaro e senza abbonamenti): per assistere al match basterà sintonizzarsi su Rai 1. L'alternativa è quella di seguire la gara su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Per assistere alla gara tra Olanda e Austria in streaming servirà sintonizzarsi su Rai Play da dispositivi mobili come pc, cellulare e tablet. Identica soluzione per quanto riguarda Sky Go, servizio per gli abbonati Sky, e Now TV, che propone pacchetti comprendenti le gare di Euro2020, visibili anche tramite streaming.

La partita tra Olanda e Austria potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: dalle formazioni ufficiali alle azioni salienti, passando per tutte le curiosità e i momenti più importanti del post match.

3-5-2 per l'Olanda con Stekelenburg tra i pali, De Ligt, De Vrij e Blind in difesa. Dumfries e Van Aanholt sugli esterni con De Roon, Vijnaldum e De Jong in mezzo. Depay e Weghorst in attacco.

4-4-1-1 per l'Austria con Bachmann in porta, Lainer e Ulmer esterni, Dragovic e Hinteregger in mezzo. Baumgartner, Laimer, Schlager e Alaba in mediana. Sabitzer agirà alle spalle di Arnautovic.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst.

AUSTRIA (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Arnautovic.