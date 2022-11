Olanda, Aké rivela: "Mia moglie ha anticipato il parto, così ho conosciuto mia figlia prima del Mondiale"

Il difensore olandese è diventato papà e ha rivelato: "Mia moglie ha chiesto di indurre il parto per farmi conoscere mia figlia prima del Mondiale".

Concentrato sul Mondiale e con la gioia di essere appena diventato papà. Nathan Aké, difensore del Manchester City, si appresta a vivere l'avventura dell'Olanda in Qatar dopo aver visto venire al mondo sua figlia.

L'olandese ha rivelato in conferenza stampa un aneddoto piuttosto particolare relativo al parto della compagna.

"Mia moglie ha chiesto ai medici di indurre il parto in anticipo in modo che potessi vederla e conoscerla prima della Coppa del Mondo. Sono molto felice di aver potuto assistere al parto. Alla fine abbiamo passato insieme solamente una giornata, perché poi ho dovuto rispondere alla chiamata della Nazionale. Fortunatamente però c'è FaceTime, così ci vediamo almeno una volta al giorno”.

Tutto calcolato quindi per il difensore, che fa parte della lista dei 26 convocati scelti da Van Gaal per rappresentare la nazionale in maglia arancione.

Aké fa parte del giro della nazionale dal 2017 ma, tolta la Nations League, non ha mai giocato le fasi finali di una competizione come Europei o Mondiali.

Il Qatar sarà la sua grande occasione per mettersi in mostra e cercare di portare in Olanda il Mondiale per la prima volta nella sua storia.