Okereke alla Cremonese: ufficiale l'acquisto a titolo definitivo dal Brugge

La Cremonese ha annunciato l'arrivo di David Okereke, attaccante del Brugge nell'ultima stagione in prestito al Venezia.

Volto nuovo in attacco per la Cremonese: dal Brugge ecco David Okereke, nell'ultima stagione in prestito al Venezia.

Il club grigiorosso, neopromosso in Serie A, ha deciso di puntare su di lui rilevandone il cartellino dai belgi.

"U.S. Cremonese - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Brugge il diritto alle prestazioni sportive di David Okereke".

Nigeriano, classe '97, Okereke era rientrato in Belgio dopo la poco felice parentesi (più di squadra che dal punto di vista personale) vissuta a Venezia: 32 presenze, 7 goal e retrocessione in B dei lagunari.

Adesso, con l'approdo alla Cremonese per lui matura una nuova chance in Italia: calcio che Okereke conosce bene, avendovi già militato - oltre che tra le fila del Venezia - con le maglie di Lavagnese, Spezia e Cosenza.