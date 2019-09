Okazaki-Malaga, è già addio: c'è l'Huesca sull'ex Leicester

Shinji Okazaki ha già lasciato il Malaga, dov'era approdato qualche settimana fa. Ora può rimanere in Segunda, ma per vestire la maglia dell'Huesca.

Il caso è venuto alla luce ieri sera, a pochi minuti dalla conclusione ufficiale del calciomercato spagnolo: Shinji Okazaki ha lasciato il Malaga poco più di un mese dopo il suo clamoroso arrivo nella Segunda Division spagnola.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Una decisione che ha lasciato di sasso tutti. Il Malaga aveva presentato in pompa magna Okazaki, uno degli eroi dell'irripetibile conquista del titolo di Premier League da parte del , e proprio su di lui contava per provare a dare l'assalto alla . Tutto inutile: le parti si sono separate quasi subito, sulla falsariga di quanto avvenuto in con Skrtel e l' .

Altre squadre

Lo stesso Okazaki, oggi, ha pubblicato sui propri profili social un messaggio destinato al Malaga e ai suoi tifosi. Molti dei quali delusi e arrabbiati per la decisione del giapponese di cambiare subito aria, peraltro per motivi non ancora annunciati pubblicamente dal giocatore.

"In primo luogo voglio ringraziarvi per l'immenso affetto che mi avete dato durante la mia permanenza. Auguro tutta la fortuna del mondo ai miei compagni e allo staff tecnico per avermi fatto sentire come a casa. Non mi pento di nulla, perché il tempo che ho trascorso con voi non lo dimenticherò mai. Se un giorno avrò l'opportunità di giocare nel Malaga, non la perderò".

Okazaki, ora, potrebbe non rimanere senza squadra per molto tempo. Su di lui c'è infatti l' , altra formazione di Segunda Division, appena retrocessa dalla Liga. Il giapponese potrebbe approdarvi in qualsiasi momento, in quanto, avendo rescisso con il Malaga durante la finestra di calciomercato, è tecnicamente un calciatore svincolato.