Okaka subito decisivo: tripletta al Rizespor con l'Istanbul Basaksehir

Stefano Okaka è già a quota quattro reti nella Süper Lig turca: le ultime tre le ha realizzate tutte contro il Rizespor.

E' iniziata col botto l'avventura in Turchia di Stefano Okaka, ceduto nell'ultima sessione di mercato dall'Udinese all'Istanbul Basaksehir: per lui sono già quattro i goal messi a segno in altrettante partite con la nuova maglia.

Tre di questi sono stati fondamentali nel successo della squadra della capitale turca sul Rizespor, sconfitto con un perentorio 3-0: un'affermazione importante, che consente ai ragazzi allenati da Aykut Kocaman di portarsi al di fuori della zona retrocessione con sei punti.

I primi tre erano stati conquistati contro i rivali del Fenerbahce: una delle due reti dell'Istanbul Basaksehir era stata proprio di Okaka, che dunque fa un bel balzo nella classifica dei marcatori alle spalle dell'ex atalantino Aleksandar Pesic.

Una prolificità che forse crea qualche rimpianto all'Udinese, incapace di gonfiare la rete avversaria per tre volte consecutive contro Napoli, Roma e Fiorentina: probabilmente uno come Okaka avrebbe ancora fatto molto comodo a Gotti.