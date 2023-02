Oikonomou fa le visite con la Samp: i blucerchiati valutano l'ingaggio a zero del difensore

Il club doriano valuta il tesseramento del difensore attualmente svincolato: in carriera ha vestito le maglie di Cagliari, SPAL, Bologna e Bari.

Mercato tutt'altro che concluso in casa Sampdoria, con il club blucerchiato pronto ad intervenire per puntellare il pacchetto difensivo.

Dopo l'infortunio occorso a Gunter, la squadra allenata da Dejan Stankovic ha messo gli occhi sui calciatori attualmente svincolati individuando in Marios Oikonomou un potenziale innesto per il reparto arretrato. Lo riferisce 'Sky'.

Il difensore greco, infatti, ha già sostenuto le visite mediche con il club ligure, in attesa di che lo stato maggiore del club doriano sciolga gli ultimi dubbi riguardo al suo tesseramento.

Il difensore greco, svincolato da ottobre, è reduce da un'esperienza in Danimarca con il Copenaghen. Per il classe 1992, in caso di fumata bianca, si tratterebbe di un ritorno in Italia dove ha già vestito le maglie di Cagliari, SPAL, Bologna e Bari.

In carriera, Oikonomou ha collezionato anche 6 gettoni con la Nazionale greca. Il suo futuro? Ancora tutto da decifrare, ma con concrete possibilità di tornare protagonista sul palcoscenico della Serie A.