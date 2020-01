Odriozola lascia il Real Madrid: sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco

Chiuso da Carvajal, Alvaro Odriozola è pronto a lasciare il Real Madrid: nelle prossime ore diventerà un giocatore del Bayern Monaco.

Il si muove sul mercato: Hansi Flick aveva chiesto rinforzi e Hasan Salihamidzic è pronto ad accontentarlo. In arrivo in Baviera c'è Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid che al Bernabéu non è riuscito a imporsi.

Come riporta la 'Bild', il classe 1995 è già in viaggio per la dove svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Si dovrebbe trattare di un prestito, resta da capire la durata e l'eventuale diritto di riscatto in favore dei tedeschi.

Zinédine Zidane ha confermato in conferenza stampa che l'ex è pronto a dire addio al Real dopo un anno e mezzo e 27 presenze totali, chiuso dalla forte concorrenza di Carvajal e dal probabile ritorno di Hakimi in estate. Odriozola era arrivato a Madrid per 30 milioni.

"C’è la possibilità che Odriozola lasci il in questa finestra di mercato, ma ancora non c’è nulla di ufficiale".

Da settimane il Bayern era alla caccia di un terzino destro, soprattutto dopo il ritorno di Kimmich a centrocampo. Flick nel ruolo aveva a disposizione solo Pavard, che per sua stessa ammissione avrebbe voluto rimettere al centro della difesa. Odriozola permetterà anche questo. Si attende solo l'ufficialità.