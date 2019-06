Odegaard contro il Pallone d'Oro femminile Ada Hegerberg: polemiche in Norvegia

Il Pallone d'Oro femminile Ada Hegerberg lascia la Norvegia alla vigilia dei Mondiali: Martin Odegaard durissimo con la sua connazionale.

Laè stata inserita neldeiin corso di svolgimento in . Le scandinave hanno battuto 3-0 nella prima giornata la , ma alla vigilia della manifestazione iridata hanno dovuto registrare la defezione pesante del Pallone d'Oro in carica, che ha deciso di lasciare la propria Nazionale per divergenze con la Federazione in merito alle

La decisione della nota calciatrice ha fatto molto discutere, tanto che anche uno dei volti più noti del calcio norvegese, il centrocampista Martin Odegaard, giocatore del Vitesse ma il cui cartellino è di proprietà del , ha deciso di dire la sua criticando aspramente la sua connazionale per quanto fatto.

"Non hai trovato di meglio da fare prima dell'inizio dei Mondiali? - le ha scritto su Instagram il centrocampista - Le giocatrici norvegesi si sono qualificate per rappresentare il nostro Paese, e questa rappresenta una delle cose più importanti per chi gioca a calcio. Ora hanno ricevuto una forte pressione negativa a causa della tua decisione, la Nazionale merita di meglio".

Parole forti, quelle esternate dal classe 1998, cui però la calciatrice dell'Olympique , con cui ha vinto l'ultima femminile, non ha voluto replicare. In passato tuttavia sulla disparità di trattamento nel calcio nel suo Paese fra uomini e donne aveva dichiarato: "Per le ragazze norvegesi il calcio è lo sport più importante, ma le ragazze non hanno le stesse opportunità dei ragazzi".