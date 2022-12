O'Neill ricoverato in ospedale: le condizioni sarebbero gravi

L'ex giocatore di Cagliari e Juventus era già stato ricoverato nel 2020 per una grave patologia epatica.

Le condizioni di Fabian O'Neill, ex centrocampista di Cagliari e Juventus sono gravi. A scriverlo, citando fonti vicino alla famiglia, sono i maggiori quotidiani sportivi uruguayani, tra cui El Pais.

Alberto Kesman, giornalista uruguayano, ha evidenziato su Twitter come O'Neill si trovi nel reparto intensivo di un ospedale di Montevideo e attualmente i medici stanno cercando di salvargli la vita.

O'Neill, che in passato ha avuto grossi problemi di salute, era stato ricoverato nel 2010 per una grave patologia epatica e un grande scompenso. Dopo quell'episodio aveva raccontato di aver smesso di bere, così da iniziare una nuova vita.

Centrocampista genio e sregolatezza, O'Neill era stato acquistato dal Cagliari nel 1995, diventando ben presto un idolo della tifoseria rossoblù. Nel bene e nel male, in Serie A come in cadetteria, dove ricoprì il ruolo di giocatore più tecnico nel centrocampo di Ventura.

Grazie alle prestazioni in un quinquennio sardo in cui fece parte regolarmente della propria Nazionale, venne acquistato dalla Juventus, dove non riuscì però a mettersi in mostra risultando deludente.

Da qui la cessione al Perugia, il ritorno - breve - a Cagliari senza mai giocare e la chiusura di carriera al Nacional, dove tutto era iniziato. Ora i tifosi sperano possa vincere nuovamente.