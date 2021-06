Nzonzi saluta la Francia: ufficiale l'addio al Rennes

Si chiude dopo diciotto mesi l'avventura in Ligue 1 del centrocampista transalpino che farà rientro alla Roma dopo il prestito.

Si chiude ufficialmente la parentesi in Ligue per Steven Nzonzi. Il centrocampista di proprietà della Roma saluta la massima serie francese dopo un anno e mezzo trascorso in Bretagna.

Sbarcato al Rohazorn Park nel gennaio del 2020 dopo un solo anno di Roma e nel mezzo la parentesi Galatasaray, l'ex mediano del Siviglia ha messo insieme 40 gettoni di presenza compessivi con la maglia 'Rouges et Noirs', piazzando anche cinque apparizioni sulla prestigiosa vetrina della Champions League.

En fin de prêt au Stade Rennais F.C., Steven Nzonzi quitte la Bretagne. Le champion du monde aura disputé 46 matchs sous le maillot rennais. Le club remercie Steven pour ces 18 mois de prêt et lui souhaite le meilleur. 🤝 pic.twitter.com/B3r4LeoS29 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 19, 2021

Nel suo futuro immediato ci sarà il rientro alla base capitolina prima che il nuovo corso targato Josè Mourinho orienterà il suo domani calcistico che oscilla tra una difficile permanenza nella capitale e un più probabile sbarco verso altri lidi.