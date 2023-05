Nervosismo Nzola: toglie la sfera al raccattapalle con una manata

L'attaccante angolano dello Spezia voleva riprendere il gioco rapidamente, trovando l'opposizione del raccattapalle.

Che la sfida tra Lecce e Spezia fosse molto delicata e contraddistinta dal nervosismo lo si può intendere tranquillamente guardano alle pochissime occasioni da goal create da entrambe le squadre.

Ma lo scialbo 0-0 con il quale si è concluso l'incontro non è stato il solo segnale manifesto di un clima tutt'altro che distesto.

Nel corso della gara infatti, Mbala Nzola dello Spezia si è reso protagonista di un episodio non molto piacevole. A pochi istanti dal90esimo, l'attaccante bianconero si è presentato sulla linea laterale per battere una rimessa.

Vedendo che il raccattapalle del Via del Mare esitava a restituirgli il pallone, l'angolano ha deciso di togliere la palla con una manata piuttosto violenta.

Nessuna conseguenza per il ragazzo a bordocampo, ma una scena non propriamente edificante all'interno di un pomeriggio di fine campionato dall'aria già di per sé molto pesante per le condizioni di classifica di Lecce e Spezia.