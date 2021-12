Nzola in ritardo alla riunione video: Thiago Motta non lo convoca per Roma

Lo Spezia sarà impegnato nel Monday Night di campionato sul campo della Roma. Contro la formazione allenata da José Mourinho, i liguri cercheranno di strappare un risultato utile per alimentare la propria corsa verso la salvezza.

Per il match dello Stadio Olimpico, però, Thiago Motta non potrà contare sull'apporto di M'Bala Nzola. L'attaccante angolano, infatti, non sarà della partita in quel di Roma.

Nessun infortunio o scelta tattica, bensì un'esclusione di natura disciplinare: l'attaccante, infatti, ha pagato a carissimo prezzo l'essersi presentato in ritardo all'ultima riunione video della squadra:

“Nzola non ci sarà con la Roma, rimarrà a Spezia per un motivo: oggi abbiamo fatto una riunione video ed è arrivato in ritardo e per questo resterà a Spezia e vedremo per le prossime se lo vedremo o no. Per competere per la salvezza tante cose sono basilari e una cosa che non si può sbagliare è il rispetto, la responsabilità.

Ha spiegato Thiago Motta in conferenza stampa:

"Se non lo fai nella tua vita non lo fai al campo, sono cose importanti per me. Il valore dei giocatori c’è, ognuno ha il suo, ma in questo momento decido già per quello che ho visto prima dell’allenamento, e lui non verrà a Roma. Quando sarà pronto tornerà. Mi dispiace, perché era in un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, ma tutti devono essere pronti. E non è il suo caso”.

Già nella passata stagione, Nzola si era reso protagonista di un altro episodio discutibile sotto la gestione di Vincenzo Italiano: da squalificato non presenziò sugli spalti contro il Napoli e l'attuale allenatore della Fiorentina lo escluse dalla successiva sfida con la Sampdoria.