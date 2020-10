Nzola allo Spezia: il ritorno dopo l'esclusione del Trapani

Trapani fuori dalla Serie C, opportunità per lo Spezia di riportarlo alla corte di Italiano dopo l'ottima stagione in B 2019/2020.

Avrà l'opportunità di confrontarsi con la , a sorpresa. M'Bala Nzola torna infatti allo dopo essersi liberato dal Trapani. Come noto, la formazione siciliana è stata esclusa dal campionato di Serie C negli ultimi giorni dopo non essersi presentata per tre gare ufficiali.

Ad annunciare il fuori programma per lo Spezia lo stesso dg dei liguri, Meluso:

"Visto quanto si è creato a Trapani, e mi dispiace quando una società non ce la fa, se c'è l’opportunità la valuteremo. Nzola farà le visite avendo ottenuto lo svincolo, per cui domani, dopodomani potremo pensare di iniziare a parlare con lui per riprenderlo. Nzola è un investimento, un giocatore di prospettiva con fiducia da parte di tutti. L'abbiamo fortemente voluto e ci auguriamo di riportarlo a Spezia"

Classe 1996, Nzola era stato decisivo nella storica promozione dello Spezia in Serie A avvenuta la scorsa estate: tra stagione regolare e playoff sette goal segnati, essenziali per il salto della formazione di Italiano nella massima serie.

Dopo le nuove visite mediche per Nzola, Nzola firmerà con lo Spezia per essere nuovamente una pedina importante a disposizione di Italiano. Lo scorso gennaio era arrivato in prestito dal Trapani, per poi tornare in Sicilia al termine della stagione 2019/2020 di Serie B.

Ora, con il saluto del Trapani ai professionisti, tutti i suoi giocatori si sono liberati a costo zero: occasione ghiotta per lo Spezia.