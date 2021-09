Nasce il nuovo Totocalcio: si potrà vincere anche con 3 eventi indovinati

A partire da gennaio, il Totocalcio si rifarà il look: ritorno alle 13 partite, ci saranno più modalità di vincita per gli scommettitori.

Il Totocalcio cambia e, per l'occasione, si rifà il look: la tanto agognata riforma del gioco a pronostici più famoso d'Italia è pronta per essere attuata a partire da gennaio, quando gli scommettitori faranno conoscenza con una nuova versione totalmente rinnovata.

Come riportato da 'Agipro News', è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia Dogane e Monopoli il nuovo regolamento del gioco. Il classico '13' va in soffitta, sostituito da un prodotto che strizza sempre di più l’occhio alle scommesse di nuova generazione.

Le modalità di gioco approntate dall’Agenzia Dogane e Monopoli prevedono lo svolgimento su sei tipologie di pronostico: oltre al 'Il 13', si vincerà anche con 11 partite, e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri, un modello affine alle puntate multiple che vengono giocate nelle sale scommesse. I match in palinsesto verranno divisi su due pannelli: nel primo (composto da otto eventi) verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo andranno invece le partite di cartello, o comunque di maggior interesse.

La combinazione tra gli eventi del primo e del secondo pannello dipenderà dal numero complessivo di pronostici scelti: per esempio, una schedina di tre eventi (la 'Formula tre') sarà composta dai primi due eventi obbligatori nel palinsesto del primo pannello e uno a scelta dal secondo. La 'Formula cinque' sarà invece centrata indovinando i risultati dei primi tre eventi obbligatori del primo pannello e due opzionali del secondo. Per la caccia al 13, invece, andranno pronosticati tutti gli otto incontri del pannello 'equilibrato' e cinque a scelta da quello blasonato.

La partenza del nuovo Totocalcio era stata inizialmente programmata ad agosto, in concomitanza con la nuova stagione di Serie A. L’Agenzia Dogane e Monopoli qualche mese fa aveva però accolto l’istanza degli operatori di giochi, che avevano espresso dubbi sulla realizzazione in tempi brevi degli aspetti tecnici relativi al nuovo prodotto. Gli incassi saranno divisi tra montepremi (75%), punto vendita (8%), Sport e Salute (12%), concessionario (5%).