Nuovo terzino per il Parma: ufficiale Zagaritis

Il Parma ha ufficializzato l'acquisto del greco Zagaritis, il terzino arriva dal Panathinaikos a titolo definitivo. Ha firmato fino al 2024.

Colpo sulla fascia mancina per il , che ha portato in il promettente Vasileios Zagaritis. Terzino greco che spera di fare meglio dei connazionali Georgatos e Holebas, transitati nel nostro campionato senza lasciare traccia.

Zagaritis, classe 2001, era in scadenza di contratto col Panathinaikos e ha fortemente voluto provare l'esperienza in . Si trasferisce al Parma a titolo definitivo. Per lui contratto quadriennale.

Bravo in fase difensiva, Zagaritis grazie alla grande facilità di corsa si spinge spesso anche in avanti ed è già nel giro dell'Under 21 ellenica.

Molto duttile, capace di giocare sia in 3-5-2 che con la difesa a 4, ha debuttato in prima squadra nella scorsa stagione a causa dei problemi economici del Panathinaikos. Nella stagione in corso invece ha collezionato 12 presenze e un assist in campionato.

Ora la nuova avventura in Italia, al Parma, dove dovrà conquistarsi una maglia da titolare.