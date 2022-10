Nuovo infortunio per Lukaku: risentimento muscolare alla coscia

Un risentimento muscolare alla coscia sinistra mette ko l'attaccante belga: praticamente certa la sua assenza contro Bayern Monaco e Juventus.

Nuovo stop per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter si ferma ancora a causa di un risentimento muscolare localizzato nella zona del bicipite femorale della coscia sinistra.

L'annuncio dell'Inter conferma lo stop del classe 1993, le cui condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni:

"Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno".

L'ex Chelsea salterà la sfida di Champions con il Bayern Monaco e il posticipo di campionato contro la Juventus. In casa nerazzurra si farà il possibile per recuperarlo in vista dei confronti con Bologna e Atalanta, ultimi impegni sulla tabella di marcia prima della sosta.

Il numero 90 nerazzurro, tornato in campo (e al goal) nella sfida di Champions contro il Viktoria Plzen, era reduce dallo spezzone contro la Samp a San Siro. Inzaghi gli aveva concesso gli ultimi venti minuti inserendolo al posto di Lautaro Martinez.