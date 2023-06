Il fantasista belga schierato da mezzala nella sfida degli Europei Under 21 con la Georgia. Corsa e sacrificio, ma un errore importante in zona goal.

Il 2023 non è proprio il suo anno. Charles De Ketelaere continua a mostrare enormi difficoltà a lasciare un segno in positivo nelle partite, tanto con il Milan quanto in nazionale.

Il talento del Belgio è stato impegnato in un ruolo inedito nella seconda sfida dei Diavoli Rossi agli Europei Under 21 contro la Georgia.

Schierato da mezzala nel 4-3-3 con il quale i belgi hanno affrontato la nazionale padrona di casa, il fantasista del Milan ha offerto una prestazione di sacrificio e impegno.

Note apprezzabili, ma rovinate da un errore sotto porta da posizione più che favorevole. Al minuto 75 e con il Belgio avanti 2-1, De Ketelaere ha chiuso un triangolo con Openda.

Il fantasista non è però riuscito a concludere a rete con successo. Non solo, alla fine la Georgia ha trovato anche il goal del pareggio.

Una beffa, dal quale però il Milan può trovare dei lati positiv. De Ketelaere ha infatti dimostrato di poter interpretare un nuovo ruolo con un rendimento ampiamente sufficiente.