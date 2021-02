Nuovo ruolo per Anelka: è il direttore sportivo dell'Hyères FC

Lo avevamo lasciato nello staff tecnico delle giovanili del Lille, con il ruolo speciale di allenatore degli attaccanti, un compito che in effetti sembrava calzargli a pennello. Ma da un anno Nicolas Anelka si è separato dal Lille e adesso arriva una nuova parentesi della sua vita, in maniera ufficiale.

🇫🇷 Bienvenue à notre nouveau directeur sportif Nicolas Anelka



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Welcome to our new sports director Nicolas Anelka



🇪🇸 Bienvenido a nuestro nuevo director deportivo Nicolas Anelka



🇮🇳 निदेशक निकोलस अनेल्का



🇨🇳 歡迎來到我們的新體育總監



👉 https://t.co/r75smK1glD pic.twitter.com/yDclg0WMZi