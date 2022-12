Nuovo record per Dani Alves: è il calciatore più anziano schierato dal Brasile ai Mondiali

A 39 anni e 210 giorni, il laterale brasiliano sorpassa Thiago Silva e diventa il più anziano ad aver giocato ai Mondiali col Brasile.

Dani Alves si appresta ad aggiornare il libro dei primati personali in carriera.

Scendendo in campo da titolare nell'ultima gara della fase a gironi contro il Camerun, il laterale brasiliano diventerà a tutti gli effetti il calciatore più anziano ad aver disputato una gara di Coppa del Mondo con la maglia del Brasile.

Il Ct Tite, infatti, in vista dell'ultimo impegno della fase a gironi ha fatto ricorso ad un ampio turnover per preservare forze ed energie in vista della fase ad eliminazione diretta.

Tra i tanti avvicendamenti all'interno dell'undici titolare verdeoro, ci sarà dunque spazio anche per l'ex calciatore di Barcellona, PSG e Juventus.

39 - Dani Alves diventa oggi, a 39 anni e 210 giorni, il giocatore più anziano a giocare una partita di Coppa del Mondo con il Brasile. Eterno.

Quelli contro il Camerun saranno i primi minuti del suo Mondiale, il terzo giocato in carriera dopo Sudafrica 2010 e Brasile 2014.

A 39 anni e 210 giorni, Dani Alves si appropria dunque anche di questo primato, scavalcando a distanza di pochi giorni il compagno Thiago Silva.

Per il classe 1983 è tempo di aggiungere un altro record all'interno di una carriera costellata di trofei e successi che lo proietta ancora di più nel firmamento della Seleção.