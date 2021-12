Nuovo presidente per la Sampdoria: Lanna favorito per il dopo-Ferrero

L'ormai nota vicenda giudiziaria che ha coinvolto Massimo Ferrero, a cui sono stati concessi i domiciliari dopo l'arresto per reati societari e di bancarotta, ha lasciato una voragine all'interno dell'organigramma della Sampdoria.

L'imprenditore romano si è infatti dimesso con effetto immediato dalla carica di presidente che, nei prossimi giorni, avrà un nuovo volto: molto probabilmente quello di Marco Lanna, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.

L'ex difensore ha dato la propria disponibilità ed è il favorito numero uno per diventare il nuovo presidente: lunedì ci sarà un'assemblea degli azionisti e, appena verrà nominato il nuovo Consiglio d'Amministrazione, potrebbe arrivare l'ufficialità della nomina.

Lanna è una figura cara al tifo blucerchiato per i suoi trascorsi alla Sampdoria in due periodi separati - dal 1987 al 1993 e nella seconda parte della stagione 2001/02 -, in cui ha vinto qualcosa come uno Scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia.