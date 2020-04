Nuovo nome per la Roma: spunta Thomas dell'Atletico Madrid

La Roma sta valutando Thomas Partey dei Colchoneros per la prossima stagione: trattativa difficile, ma i giallorossi ci proveranno.

In mezzo ai dubbi sul 2020 giocato, la , come il resto delle squadre, pensa comunque già all'imminente calciomercato estivo. Per rinforzare la rosa in vista della prossima annata il nuovo nome è quello di Thomas Partey, centrocampista dell' .

Thomas, abile ruba-palloni di Simeone, tra i migliori dei mesi pre-stop, è secondo il Corriere dello Sport uno degli obiettivi della Roma, anche se decisamente difficile. Tutto dipenderà dall'eventuale rinnovo e dalla clausola rescissoria che verrà inserita.

L'attuale è infatti di 50 milioni di euro, accessibili per diverse squadre, visto il ruolo di Partey nell'economia del gioco all'Atletico. Se dovesse esssere alzata a 100, dopo il rinnovo, le possibilità della Roma e delle altre squadre arriverebbero però vicine allo zero.

Altre squadre

Interno, mezz'ala, mediano, Partey è cresciuto nell'Atletico Madrid, ma è riuscito a divenire perno importante della prima squadra solamente nel 2015 e diversi prestiti. Partiti i big verso le più svariate destinazioni, è stato scelto come loro successore. Con grande successo.

Su Partey c'è anche l'interesse di e , ma si è parlato di una possibilità italiana anche relativamente all' , non solo la Roma. Una pista complicata per il valore che sta acquistando via via, sempre più, sotto Simeone.

Non è comunque da escludere un suo addio, anche se la destinazione Premier sarebbe la più accreditata in caso di partenza: Thomas Partey è attualmente sotto contratto con l'Atletico Madrid fino al 2023.