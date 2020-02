Nuovo innesto per il Genoa: è in arrivo lo svincolato Ichazo

Il Genoa si appresa ad accogliere Salvador Ichazo. Il portiere uruguaiano prenderà il posto in rosa del partente Jandrei.

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa da poco meno di due settimane, ma il a quanto pare non ha ancora finito il suo lungo lavoro di ristrutturazione della rosa.

Dopo essere stato tra i club più attivi in assoluto sia in entrata che in uscita, è pronto a chiudere una nuova operazione assicurandosi un giocatore che già conosce bene il campionato italiano: Salvador Ichazo.

Come riportato da Sky, dopo aver accolto Perin e ceduto Radu al , il Genoa apporterà una nuova modifica tra i pali accogliendo l’ex il quale andrà a sua volta a sostituire Jandrei che è destinato ad andare in prestito fino a dicembre all’Atletico Paranaense.

Ichazo, che al momento è svincolato, dovrebbe diventare il terzo portiere della rosa a disposizione di Nicola, alle spalle del titolare Perin e di Federico Marchetti.

L'estremo difensore uruguaiano, che giovedì dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto, è approdato per la prima volta in nel gennaio del 2015, quando fu il Torino a scommettere su di lui. Nella sua esperienza in granata e in una parentesi in prestito al Bari, ha totalizzato 10 presenze tra e Serie B, alle quali vanno aggiunte altre 4 in .