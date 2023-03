Nuovo format per la Supercoppa Italiana: si disputerà con una Final Four

La Supercoppa Italiana si rifà il look: dal prossimo anno andrà in scena in Arabia Saudita secondo il nuovo format della Final Four.

Quella giocata a Riyadh lo scorso 18 gennaio è stata l'ultima edizione della Supercoppa Italiana ad essere disputata secondo il format classico con cui abbiamo imparato a conoscerla: la vincente della Serie A contro la squadra trionfatrice in Coppa Italia. Dal prossimo anno assisteremo ad una vera e propria rivoluzione, attuata allo scopo di rendere più accattivamente il trofeo nazionale: come annunciato dal presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell'assemblea tenutasi oggi pomeriggio, è stata accettata l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita e valida per i prossimi sei anni. "E' stata accettata l'offerta dall'Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un'edizione con quattro squadre partecipanti, come avviene per il modello spagnolo". SUPERCOPPA ITALIANA: IL NUOVO FORMAT La prossima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà con una Final Four, sulla scia del modello spagnolo: ciò darà vita ad un mini torneo, con le due semifinali a decidere coloro che si giocheranno la vittoria del trofeo nella finale in gara unica. NUOVA SUPERCOPPA ITALIANA: LE SQUADRE PARTECIPANTI A partecipare, dunque, saranno quattro squadre e non più due: oltre alle vincitrici di Serie A e Coppa Italia, spazio anche alla seconda classificata in campionato e alla finalista perdente della coppa nazionale.