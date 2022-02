Nuovo direttore sportivo per il Galatasaray: è l'italiano Sensibile

C'è un pizzico d'Italia nel Galatasaray, in profonda difficoltà nel campionato turco (soltanto 13° in classifica) e lanciato in Europa League, dove si è già qualificato per gli ottavi ai danni della Lazio: il nuovo direttore sportivo è una vecchia conoscenza del nostro calcio, Pasquale Sensibile.

50enne lombardo, ex centrocampista, Sensibile è stato annunciato dal vicepresidente della società, Özgür Kalelioğlu, con queste parole riportate dal sito ufficiale.

"Da oggi 17 febbraio 2022, Pasquale Sensibile è il nuovo direttore sportivo della prima squadra del Galatasaray. E' uno dei pochi al mondo a possedere esperienza e capacità in questo campo. Crediamo che Sensibile, il quale ha ottenuto importanti successi in club come Juventus, Verona, Palermo e Roma, fornirà un supporto importante anche al nostro Galatasaray".

Come specificato anche dalla dichiarazione del vicepresidente giallorosso, Sensibile ha lavorato alla Juventus in qualità di capo osservatore agli inizi della carriera: è però al Novara che si è messo in luce portando la squadra piemontese dalla Lega Pro fino alla Serie A. In seguito si è distinto alla Sampdoria con cui ha conquistato una promozione in massima serie, mentre l'ultima esperienza da direttore sportivo risale al 2017 con l'Alessandria.