Nuovi problemi per Hateboer: l'Atalanta pensa a Zappacosta

Gian Piero Gasperini perde il laterale olandese ancora alle prese con un problema al metatarso: c'è il rischio operazione. La Dea pensa a Zappacosta.

Suona l'allarme Hans Hateboer in casa Atalanta. L'esterno olandese, rientrato in gruppo dopo il lungo stop della passata stagione, avrebbe avvertito nuovamente dolore al quinto metatarso del piede sinistro nel corso della preprazione estiva nel quartier generale di Zingonia.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' per il laterale classe 1994 si prospetta lo spettro dell'intervento chirurgico che lo terrebbe lontano dai campi di gioco per circa 2-3 mesi.

Eventualità che costringerebbe la società nerazzurra a tornare repentinamente sul mercato. Sistemata la corsia di sinistra con l'arrivo di Pezzella, chiamato ad interpretare il ruolo di vice Gosens, sul versante opposto la Dea prenderebbe parte al primo segmento di stagione con il solo Maehle.

Per questo motivo gli uomini di mercato nerazzurri avrebbero individuato in Davide Zappacosta l'ideale soluzione per tamponare la defezione di Hateboer.

Dopo l'ultima stagione giocata al Genoa in prestito - e condita da 4 goal in 25 apparizioni - il calciatore di Sora ha fatto rientro al Chelsea che ne detiene il cartellino.

Agli ordini di Tuchel, però, margini non ce ne sono e l'Atalanta potrebbe rappresentare una buona chance per ripresentarsi sui campi della Serie A.