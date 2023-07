Nuovi numeri in casa Juventus: Gatti col 4, Kostic con l'11

Sullo store della Juventus sono stati svelati i nuovi numeri di maglia di Gatti e Kostic: difensore col 4, esterno con l'11.

In attesa di definire il programma completo della stagione, con l'incertezza relativa al futuro nelle coppe europee, in casa Juventus il mirino è puntato sulle operazioni di mercato che dovranno rimodellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Acquista le maglie di Gatti e Kostic

Non sono due nuovi acquisti Federico Gatti e Filip Kostic, già protagonisti in bianconero nei mesi scorsi: entrambi, a meno di colpi di scena, saranno nuovamente al loro posto ai nastri di partenza del prossimo campionato, con una novità in più.

Sia il difensore italiano che l'esterno serbo, infatti, hanno cambiato numero di maglia, come si evince dallo store della società bianconera: è possibile acquistare la 4 di Gatti e la 11 di Kostic, rispettivamente con il 15 e il 17 fino a qualche settimana fa.

Per l'ex Frosinone si tratta di un ritorno al passato e, nello specifico, alla stagione 2019/20: anche allora giocava col 4 sulla schiena nel girone A di Serie D tra le fila dell'Asdc Verbania, prima del passaggio alla Pro Patria.

Anche per Kostic, l'11 non è una prima volta assoluta: l'ex Eintracht ha già adottato questo numero ai tempi del Groningen e, ancor prima, del Radnicki in patria.