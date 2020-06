Nuova squadra per il cugino di Neymar: giocherà con l'FC Lione

Rhaudeman Santiago, cugino del padre di Neymar, ha firmato un contratto con l'FC Lione, club della sesta divisione francese.

Nel 2017 la e la accolsero Neymar come un salvatore, stella del e acquisto più oneroso nella storia del calcio: a tre anni di distanza, un altro componente della sua famiglia ha deciso di cercare fortuna in territorio transalpino.

Rhaudeman Santiago, più conosciuto come Rhau, è il cugino del padre del fuoriclasse brasiliano: una parentela non strettissima insomma, ma quanto basta per far sì che il suo trasferimento all'FC (militante in sesta divisione) faccia notizia.

Finora la carriera di Rhau si è rivelata avara di soddisfazioni: cresciuto nel Santos proprio come Neymar, a differenza del famoso cugino non è mai riuscito a sfondare nel calcio che conta.

Questa nuova avventura lo avvicina geograficamente a Neymar e chissà che il prossimo anno i due non possano incontrarsi in Coppa di Francia con le rispettive squadre, per dare vita ad una sfida tutta in famiglia dall'esito - almeno sulla carta - più che scontato.