Nuova punta per l'Udinese: è fatta per Llorente dal Napoli

Fernando Llorente sarà presto un nuovo giocatore dell'Udinese: prenderà il posto di Lasagna, destinato a sposare la causa del Verona di Juric.

Il pareggio strappato all' ha fatto tornare il sereno tra i giocatori dell' , attesi da un'altra gara non proprio semplice: alla 'Dacia Arena' è in programma la sfida con l' , reduce dal trionfo nel derby d' che ha rafforzato le certezze degli uomini di Conte.

Contro i meneghini, Gotti schiererà Lasagna in qualità di terminale offensivo di riferimento del 3-5-1-1: questa sarà l'ultima gara in bianconero per lui, prima della 'staffetta' con Fernando Llorente.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Udinese e hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in Friuli dello spagnolo che ha dato il suo ok definitivo alla destinazione.

La trattativa, praticamente ai dettagli, sarà definita nella giornata di lunedì: i partenopei, infatti, hanno chiesto di non toccare nulla fino al triplice fischio del match del 'Bentegodi' che li vedrà impegnati a sfidare il .

Proprio gli scaligeri saranno la prossima destinazione di Lasagna, voluto fortemente da Juric per dar manforte ad un reparto che quest'anno ha avuto troppe defezioni di natura fisica.