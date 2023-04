Nuova maglia Milan, le anticipazioni: due strisce nere tratteggiate su sfondo rosso

Sono uscite le prime anticipazioni relative alla nuova maglia del Milan della prossima stagione: tutte le novità della nuova divisa dei rossoneri.

Quando la stagione volge al termine, giunge inevitabilmente l'ora delle prime anticipazioni anticipazioni relative alle nuove maglie che potremo ammirare nella stagione 2023/24.

Dopo aver avuto una prima presa di contatto con i nuovi kit di Inter e Juventus, sono uscite anche le prime immagini in anteprima che ritraggono la nuova divisa 'Home' del Milan in vista della prossima annata. Di seguito l'immagine in anteprima proposta dalla pagina '100% Fichajes de Futbol'.

A balzare subito all'occhio è il coloro rosso che, di fatto, è la tinta dominante del kit, interrotto soltanto da due strisce verticali nere tratteggiate.

Linea seguita anche per quanto riguarda le maniche, anch'esse a sfondo rosso, sul quale si staglia il motivo 'a tratteggio'.

La maglia che anche l'anno prossimo sarà targata Puma presenta inoltre i bordi delle maniche nere così come nero sarà il colletto a 'V'.

Un cambio decisamente radicale rispetto al kit proposto quest'anno e contraddistinto dall'alternanza di strisce rosse e nere decisamente più strette.