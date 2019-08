Nuova cessione per la Fiorentina: Hancko va in prestito allo Sparta Praga

Nuovo movimento in uscita per la Fiorentina di Rocco Commisso: il difensore David Hancko andrà in prestito annuale allo Sparta Praga.

Un nuovo movimento in uscita sta per concretizzarsi per la di Rocco Commisso. Il club toscano, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', ha infatti raggiunto un accordo con lo Sparta Praga per la cessione a titolo temporaneo per un anno del difensore David Hancko.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Prelevato dallo Zilina nella passata stagione per 3,5 milioni di euro più bonus, il Nazionale slovacco Under 21 non ha mai trovato molto spazio con la maglia viola, collezionando appena 5 presenze in nel 2018-2019.

Per lui, che difficilmente avrebbe trovato spazio quest'anno con Vincenzo Montella, si presenta dunque l'opportunità di trovare maggiore continuità con lo Sparta Praga, squadra allenata da Vaclav Jilek, che si sta giocando la qualificazione alla prossima nei turni preliminari.

Tutto definito dunque per la cessione in prestito del difensore slovacco. Manca ormai soltanto l'ufficialità per la sua partenza dalla Fiorentina per giocare in .