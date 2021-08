Nuova avventura per il figlio di Eto'o: provino per il Benfica B

Gestire il fardello di un cognome importante. Questo è ciò che deve sostenere Etienne Eto'o, figlio del Samuel capace di conquistare due Triplete consecutivi con le maglie di Barcellona e Inter. L'attaccante classe 2002 sta cercando di ripercorrere le orme del padre, ma con qualche difficoltà iniziale.

Dopo l'esperienza in Spagna con la maglia del Real Oviedo, Eto'o jr è rimasto senza squadra. Un primo momento di difficoltà per il classe 2002, al quale il Benfica ha messo la parola fine. Pare infatti che il club portoghese abbia offerto al figlio di Eto'o la possibilità di sostenere un provino con la squadra B.

Un'offerta accolta con entusiasmo dal ragazzo che, al sito ufficiale del club portoghese, ha parlato della sua condizione di figlio d'arte:

"C'è sempre pressione nella vita che tu sia o meno figlio di una persona famosa. Ma per me, cerco solo di godermi la mia carriera e dimostrare alle persone che posso farcela. Mio padre ha avuto una grande influenza nella mia vita perché l'ho sempre ammirato e voglio imparare da lui e continuare sui suoi passi. Voglio sempre essere uno come lui. Voglio cercare di essere migliore di lui e non vedo l'ora di scendere in campo e dare il massimo".