I numeri da sogno del difensore Frimpong: 7 goal e 9 assist in stagione

Stagione eccezionale per Jeremie Frimpong, di mestiere difensore: al Bayer Leverkusen gioca da esterno e i risultati sono ottimi.

Il Bayer Leverkusen naviga a metà classifica in Bundesliga, ma è ancora in corsa in Europa League dove ha superato per 2-0 il Ferencvaros nell'andata degli ottavi di finale: una stagione non del tutto soddisfacente, ma che presenta comunque dei punti positivi di cui tener conto.

Uno di questi è rappresentato da Jeremie Frimpong, di professione terzino destro: olandese, è una delle rivelazioni della squadra allenata da Xabi Alonso che, nel suo 3-4-2-1, lo impiega nel ruolo di esterno a tutta fascia.

Una posizione certamente più delicata in termini di responsabilità, ma portatrice di ottimi frutti per lo stesso Frimpong: in stagione sono già 7 i goal e 9 gli assist in tutte le competizioni, numeri che lo rendono anche un potenziale uomo mercato in vista della prossima sessione estiva.

Questo avanzamento di baricentro si è rivelato un toccasana, soprattutto se paragonato al rendimento offerto nella passata stagione: come terzino destro in una difesa a quattro, Frimpong aveva collezionato 2 reti e 8 assist, bottino niente male ma non paragonabile a quello attuale, peraltro ancora in fase di modellamento.

Per Frimpong, il prossimo step, sarà l'esordio in nazionale: convocato da van Gaal in occasione dei Mondiali qatarioti, il classe 2000 è sempre rimasto seduto in panchina. A giudicare dalle statistiche attuali, però, è facile pensare che il primo gettone possa arrivare in brevissimo tempo.