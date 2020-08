Novità in Olanda: ok all'inserimento di una calciatrice in un team maschile

Ellen Fokkema, calciatrice di 19 anni, potrà giocare insieme agli uomini nella squadra del Foarut (quarta divisione olandese).

Rivoluzione in vista nel calcio olandese e, chissà, anche altrove un giorno: per la prima volta una calciatrice potrà giocare in una squadra composta interamente da uomini.

Trattasi di Ellen Fokkema, 19enne in forza al Foarut (club di quarta divisione) che ha raggiunto un accordo con la KNVB: sarà un test inizialmente a livello amatoriale, che in futuro potrebbe estendersi al calcio professionistico.

Grande la gioia della Fokkema che non ha nascosto la voglia di dimostrare a tutti di essere in grado di ben figurare in un contesto maschile.

Altre squadre

"E' fantastico poter continuare a giocare in questa squadra. Gioco con questi ragazzi da quando avevo cinque anni e mi sarebbe dispiaciuto non poter giocare con loro l'anno prossimo. E' una vera sfida. Ho chiesto al club se fosse possibile fare qualcosa e insieme abbiamo presentato la richiesta alla KNVB".

Finora in alle ragazze era concesso giocare con i ragazzi fino all'età di 18 anni, ma non oltre: se questo test dovesse regalare risultati positivi, non è da escludere che possa segnare l'inizio della nuova era di un calcio misto.