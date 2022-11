Novità nei convocati della Francia: Deschamps chiama Thuram, Kimpembe out

Deschamps convoca l'attaccante del Gladbach, ma perde il difensore del PSG: al suo posto entra in lista Axel Disasi, centrale in forza al Monaco.

C'è una grande novità tra i convocati della Francia che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar. In occasione dell'ultimo giorno disponibile per presentare l'elenco definitivo dei giocatori partecipanti alla Coppa del Mondo, Didier Deschamps ha inserito in lista anche Marcus Thuram.

𝟮𝟲𝗲̀𝗺𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 ! @MarcusThuram appelé pour compléter le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du Monde 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tGWxT0UAHT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

L'attaccante di proprietà del Borussia Mönchengladbach sarà infatti il 26° calciatore che andrà a completare il roster de Les Blues, chiamati in terra qatariota a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia.

Il figlio d'arte di Lilian - nato a Parma - è stato sin qui protagonista di una stagione di altissimo profilo con la formazione tedesca, con la quale ha collezionato 17 presenze, 13 goal e 4 assist, distribuiti tra Bundesliga e DFB-Pokal.

Il classe 1997- che ha collezionato 4 gettoni ufficiali in carriera con la Nazionale francese - non indossa la maglia del suo Paese da oltre un anno, ovvero dal match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2021, perso ai calci di rigore contro la Svizzera.

Contestualmente all'ingresso di Thuram, però, la Francia perde un tassello importantissimo: Presnel Kimpembe, difensore del PSG, sarà costretto a rinunciare alla convocazione a causa di un infortunio che lo estrometterà dal torneo:

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Al suo posto è stato convocato Axel Disasi, classe 1998, di proprietà del Monaco. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Presnel Kimpembe non parteciperà alla Coppa del Mondo. Il difensore PSG non ritiene di aver superato completamente il suo problema fisico per porte far parte dei Blues in Qatar.

Questa decisione è stata presa nella mattinata di lunedì, a Clairefontaine, dopo uno consulto ra il giocatore e il medico della squadra francese, il dottor Franck Le Gall, e in seguito a un confronto tra il giocatore e Didier Deschamps.

Lo staff della squadra francese apprezza l'onestà di Presnel e gli augura di recuperare il più presto possibile.

Didier Deschamps ha deciso, in sostituzione di Presnel Kimpembe, di chiamare Axel Disasi. Il difensore dell'AS Monaco è atteso in giornata al CNF Clairefontaine".