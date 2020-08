Nove anni alla Fiorentina, 16 presenze: Salifu saluta e riparte dalla Romania

Per nove anni è stato un calciatore della Fiorentina, l’ultima presenza risale però al 2012. Salifu saluta i viola, è del Petrolul Ploiesti.

Essere legato ad un club per nove anni solitamente garantisce lo status di bandiera, c’è chi però come Amidu Salifu, è stato sì un giocatore della per ben nove stagioni, ma ha indossato la maglia gigliata per l’ultima volta nella lontana annata 2011/12.

Quella che ha avuto per protagonista il centrocampista ghanese, è stata una vicenda molto particolare. Approdato giovanissimo in viola nel 2011, dopo che si era messo in mostra con la maglia del Vicenza, ha raggranellato 16 presenze complessive tra e Coppa , prima di iniziare un lungo girovagare che l’ha portato al Catania, al Modena, al , al , al Mantova, al Vicenza, all’Arezzo ed all’Al-Salmiya, sempre in prestito.

Salifu si è visto rinnovare il contratto dalla Fiorentina sia nel 2016 che nel 2018, sebbene da anni fuori dai progetti gigliati e la cosa ha fatto di lui, fino a poche settimane fa, il giocatore viola dalla più lunga militanza nel club.

Altre squadre

Il suo contratto è scaduto a giugno e questa volta la Fiorentina ha deciso di non prolungarlo, ma Salifu ha impiegato pochissimo tempo a trovare una nuova squadra. Ha infatti iniziato una nuova avventura in Romania al Petrolul Ploiesti, club con il quale ha firmato per una stagione, con opzione di rinnovo legata alla promozione in massima serie.