Nottingham Forest su Di Gregorio: richiesta d'informazioni al Monza

Il futuro del portiere del Monza potrebbe essere in Premier League: prima richiesta d'informazioni del Nottingham Forest, fresco di salvezza.

L'ottima stagione del Monza di Palladino sta raccogliendo consensi e complimenti ovunque: anche in Inghilterra, dove il Nottingham Forest sembra aver messo gli occhi su uno dei protagonisti della cavalcata brianzola.

Stiamo parlando di Michele Di Gregorio, guardiano dei pali della porta monzese: le prestazioni offerte non sono passate inosservate agli uomini mercato del club inglese, che a breve saluteranno Keylor Navas (tornerà al PSG per fine prestito).

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il Nottingham Forest ha sondato il terreno con una prima richiesta d'informazioni al Monza, che potrebbe tramutarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane in caso di affondo.

Di Gregorio si troverebbe a lottare per un posto da titolare con Dean Henderson, ai box da gennaio: per lui non sarebbe una novità, dato che già in Brianza ha vinto alla grande il duello con Alessio Cragno, relegato in panchina nonostante gli scetticismi iniziali.

Nottingham Forest che sarà impegnato nuovamente in Premier League nella prossima stagione: sabato scorso è arrivata l'aritmetica salvezza grazie al prestigioso 1-0 inferto all'Arsenal, decisivo anche per la conquista del campionato da parte del Manchester City.