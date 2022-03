Infortuni e turnover: sei giocatori lasciano il ritiro dell'Italia

Sono ben sei i giocatori che hanno lasciato il ritiro della Nazionale e non parteciperanno alla partita di martedì sera contro la Turchia.

L'articolo prosegue qui sotto

#Nazionale 🇮🇹



Prosegue la preparazione in vista del match con la Turchia, sei #Azzurri lasciano il ritiro



I dettagli 👉🏻 https://t.co/69e6kIHIKJ#VivoAzzurro pic.twitter.com/2iGS79KohE — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 26, 2022

Il Ct Mancini ha infatti liberato Marco Verratti, Gianluca Mancini e Domenico Berardi, alle prese con qualche problema fisico e dunque indisponibili.

Inoltre tornano ai rispettivi club anche Jorginho, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, liberati invece per semplice turnover dato che avevano giocato titolari nella sfortunata gara del playoff contro la Macedonia del Nord.

A questo punto in attacco potrebbe esserci spazio per Zaccagni, Zaniolo e Scamacca, tutti in tribuna nella decisiva gara del 'Barbera'.