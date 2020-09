Juventus, Nicolussi Caviglia verso la Liguria: conteso da Spezia, Genoa e Sampdoria

Le tre squadre liguri sul talento della Juventus Hans Nicolussi Caviglia: lo Spezia sfida Genoa e Sampdoria per il giovane centrocampista.

Dopo l'esperienza in prestito al , Hans Nicolussi Caviglia è tornato alla per essere aggregato alla formazione Under 23: il futuro del giovane centrocampista italiano potrebbe però essere in Liguria, dove ben tre club sono sulle sue tracce.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore generale dello Meluso ha incontrato gli agenti del giocatore per trattare un possibile trasferimento nelle fila della squadra neopromossa.

Il futuro di Nicolussi Caviglia potrebbe dunque essere in Liguria, perchè sulle sue tracce ci sono anche e , che nelle ultime settimane hanno effettuato un sondaggio.

Altre squadre

Centrocampista centrale dotato di una buona struttura fisica, Nicolussi Caviglia ha già fatto il suo esordio in collezionando tre presenze con la prima squadra della Juventus: ora una nuova possibile avventura da protagonista nella massima serie italiana, ma lontano dalla società che lo ha cresciuto.