Niente Turchia per Pereyra: ha detto sì al Torino

Il centrocampista argentino rifiuta la Turchia e decide di rimanere ancora in Serie A: è vicinissimo alla firma con la squadra di Juric.

Roberto Pereyra è vicinissimo al Torino. Secondo quello che riporta Sky Sport, il centrocampista, svincolato dall'Udinese, avrebbe accettato l'offerta dei granata.

Rispedite dunque al mittente le voci che lo volevano in procinto di firmare col Besiktas, in Turchia.

Pereyra lo scorso anno è stato imprescindibile per l'Udinese di Sottil: ha infatti saltato solo quattro partite di campionato, mettendo a segno 5 goal.

Diventerà dunque un nuovo elemento di rinforzo nella mediana avanzata dei granata, che potranno contare su un giocatore d'esperienza che spesso ha stupito per le doti tecniche.

Per rimanere in forma, nelle ultime settimane, Pereyra si è allenato da solo in Friuli, con l'obiettivo di farsi trovare pronto quando sarebbe arrivata una squadra interessata: il Besiktas è stata un'ipotesi mai concretizzata, mentre ora il Toro sembra sul serio la destinazione giusta per El Tucu.