Niente Tottenham per Fonseca: gli 'Spurs' virano su Gattuso

Dopo Antonio Conte, anche Paulo Fonseca non ha trovato l'accordo con il Tottenham che adesso tratta con Gennaro Gattuso.

Poche ore dopo la risoluzione del contratto con la Fiorentina, che sarebbe dovuto scattare l'1 luglio, Gennaro Gattuso è in trattative con il Tottenham per diventare il nuovo tecnico degli 'Spurs'.

Il Tottenham, che a metà aprile aveva esonerato Josè Mourinho, ha concluso la stagione al 7° posto in Premier League sotto la guida di Ryan Mason, scelto come traghettatore per completare l'annata.

Al termine del campionato, gli 'Spurs' avevano pensato ad un'autentica rivoluzione, che sarebbe dovuta partire dall'ingaggio di un tecnico dalla sicura affidabilità. Tuttavia, dopo il "no" di Conte, il club londinese naviga ancora a vista perché, dopo aver pensato di aver trovato l'allenatore giusto, si ritrova adesso a fare i conti anche con il tramonto dell'operazione Fonseca.



Il tecnico portoghese svincolatosi dalla Roma, infatti, nonostante avesse già trovato l'accordo economico con il Tottenham, ha preferito tirarsi indietro piuttosto che rinunciare ad alcune agevolazioni fiscali delle quali godeva in Italia, quando lavorava per la Roma.

Di conseguenza, Fonseca e il Tottenham si sono cordialmente separati ancor prima di cominciare e gli 'Spurs', con Fabio Paratici al timone, hanno in fretta virato proprio su Gennaro Gattuso. Le trattative sono in corso, ma Gattuso adesso è la priorità assoluta del club inglese.

Dal canto suo, l'ex allenatore del Napoli - naufragato in malo modo lo sbarco a Firenze - potrebbe tornare su una panchina straniera dopo aver guidato il Sion nel 2013 e l'OFI Creta nel 2014: stavolta, però, 'Ringhio' tornerebbe nel calcio internazionale dalla porta principale.