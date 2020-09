Niente Salernitana per Ranieri: colpa dei 'consigli' di alcuni tifosi

E' ufficialmente saltato il trasferimento di Luca Ranieri, giovane di proprietà della , alla : il ragazzo era arrivato a Salerno per svolgere le visite mediche ma qualcosa lo ha indotto a fare un passo indietro rinunciando alla nuova avventura.

Quel qualcosa sono dei messaggi ricevuti sui social da alcuni pseudo-tifosi granata che gli hanno 'consigliato' di lasciar perdere e di annullare sul più bello la trattativa.

La conferma del dietrofront è giunta dall'agente di Ranieri, Paolo Paloni, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram.

"C’era accordo su tutto, avevamo anche firmato il modulo trasferimento dalla Fiorentina e sottoscritto il contratto con la Salernitana. Come buona prassi, ovviamente, si aspettavano le visite mediche per il deposito dei documenti. In effetti Ranieri si è recato a Salerno, ma quando la notizia del suo trasferimento è iniziata a circolare sui social, sono arrivati dei messaggi sul telefono del ragazzo. Gli veniva sconsigliato di accettare il trasferimento.

Di tutto ciò abbiamo informato Fabiani e messi a sua disposizione tutti gli screenshot di questi pseudo tifosi che non rendono onore alla città e in particolare ad una tifoseria fantastica come quella di Salerno. Ovviamente tutto questo non ha contribuito ad una accettazione basata su uno spirito positivo da parte del giocatore, il quale ha ritenuto opportuno tornare sui suoi passi. Ringraziamo comunque la Salernitana".