Niente Juventus per Arthur: tutti i retroscena del rifiuto ai bianconeri

Arthur dice no alla Juventus: dietro al rifiuto del brasiliano ci sarebbero varie motivazioni, tra queste la convinzione di fare un passo indietro.

Il suo nome è stato accostato per settimane alla , ma Arthur ha già spezzato sul nascere ogni possibile idea di trasferimento: un affare saltato immediatamente, un rifiuto dettato da diverse motivazioni.

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il giocatore del avrebbe fatto sapere di non gradire la destinazione bianconera dopo aver analizzato diversi fattori. In primo luogo il brasiliano riterrebbe un addio al Barcellona come un passo indietro nella sua carriera, anche se si tratta di un club prestigioso come Madama.

Inoltre lo stesso Arthur si sarebbe convinto che il calcio spagnolo resta più compatibile al suo stile di gioco rispetto alla : in particolare il calcio espresso dai blaugrana, fatto di possesso palla e palleggio nello stretto, esalta le caratteristiche di un giocatore che ama sentirsi nel cuore dell'azione per toccare tanti palloni.

Arthur ha così mandato il padre a comunicare la sua scelta direttamente ai vertici bianconeri, che con il Barcellona discutevano invece di un possibile scambio con Pjanic. Tutto bloccato dallo stesso brasiliano, che non accetta l'idea di allontanarsi dalla squadra di sua 'maestà' Leo Messi.