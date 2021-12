Niente Italia per Botheim: l'attaccante firma con il Krasnodar

E' il migliore amico di Erling Haaland: non si può certo dire che segni quanto lui, in generale, ma le statistiche comunque non piangono. Anzi.

Erik Botheim si sta senz'altro facendo notare: lo ha fatto anche in Conference League con la maglia del Bodo/Glimt, soprattutto contro la Roma.

Contro i giallorossi, tra andata e ritorno, ha messo a segno 3 dei 4 goal totali nella competizione: 2 nello storico 6-1 dell'andata e 1 nel 2-2 dell'Olimpico.

Prestazioni che gli hanno permesso di attirare le attenzioni di diversi club nelle ultime settimane, tra cui anche di Lazio e Roma: anzi, proprio i biancocelesti sembravano avere una corsia preferenziale in vista di gennaio.

Erik Botheim, però, non giocherà in Serie A: l'attaccante norvegese ha annunciato il suo trasferimento al Krasnodar.

"Abbiamo espresso un desiderio sotto l'albero e si è avverato", recita un post del club russo.

Загадал под ёлкой желание и оно тут же сбылось 🖤💚 Приветы вам от Эрика 👋



Il giocatore lascia il Bodo/Glimt dopo meno di un anno: era arrivato a febbraio dal Rosenborg e per la prima volta giocherà in un nuovo Paese.