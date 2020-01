Niente Genoa per Iturbe: salta la trattativa col Pumas

Juan Iturbe non tornerà in Italia: è definitivamente saltata la trattativa tra Genoa e Pumas che non hanno trovato l'accordo.

Sembrava potesse tornare in dopo una lunga assenza ma, a quanto pare, il matrimonio col non s'ha da fare: Juan Iturbe non vestirà la maglia del 'Grifone' nonostante avesse già sostenuto le visite mediche di rito.

Come riportato da 'Sky Sport', Genoa e Pumas non hanno trovato l'accordo che avrebbe dato il via libera per lo sbarco in Liguria del paraguaiano, finito a giocare in dopo le premesse più che positive ad inizio carriera.

Nel 2014, infatti, la lo strappò alla al culmine di una lunga battaglia di mercato, pagandolo oltre 25 milioni di euro: Iturbe deluse però le attese e da allora ebbe inizio il suo girovagare in prestito, prima della cessione definitiva al Club Tijuana nel 2018.