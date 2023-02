Niente Azzurro nel futuro di Amione: Nicolato lo contatta per l’Under 21, ma arriva il ‘no’

Protagonista di una buona stagione con la maglia della Sampdoria, era stato individuato come uno dei possibili ‘rinforzi’ per l’Under 21.

Bruno Amione sta vivendo la stagione della consacrazione. Considerato da tempo un difensore dall’avvenire assicurato, a partire da fine ottobre si è preso una maglia da titolare alla Sampdoria e non l’ha lasciata più.

Tra le poche note positive per i blucerchiati in un’annata che sin qui si è rivelata durissima, Amione, con le sue prestazioni, ha attirato su di sé anche le attenzioni di Paolo Nicolato.

Secondo quanto riportato infatti da Alfredo Pedullà, il commissario tecnico della Nazionale Under 21 ha individuato proprio nel centrale classe 2002 uno dei possibili innesti per la difesa Azzurra in vista dei prossimi impegni.

Tra le parti c’è stato anche un contatto, ma Amione ha preferito declinare la proposta. Nato a Calchaquì, ha già rappresentato l’Argentina con le rappresentative U16 e U17 ed ha già preso un impegno con l’U23.

Avventura Azzurra finita dunque prima ancora di cominciare. Amione, che si è trasferito in Italia nell’ottobre del 2020, quando fu il Verona (ancora proprietario del suo cartellino) a prelevarlo dal Belgrano e che vanta anche un’esperienza in Serie B con la Reggina, vede evidentemente il suo futuro colorato di Albiceleste.