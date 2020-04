Nicola Ventola idolo di Erick Thohir: "Il secondo era Fresi"

In una diretta Instagram con Bobo Vieri, Ventola rivela un altro aneddoto riguardante Thohir: "Io ero il suo idolo, dopo di me veniva Totò Fresi".

Niente Ronaldo, niente Bobo Vieri, niente Diego Milito o Javier Zanetti. No, l'idolo di Erick Thohir era Nicola Ventola. Una passione a sorpresa, quella per il barese, che l'ex presidente dell' ha confessato qualche tempo fa. Ma le stranezze non sono finite qui.

Già, perché il secondo beniamino in ordine di importanza di Thohir era... Salvatore Fresi. E a rivelarlo è stato proprio Ventola in una divertente diretta Instagram con l'ex compagno in nerazzurro Bobo Vieri.

"Ero l'idolo di Thohir, ma che ne sapete voi... Ma poi, il secondo nome dopo di me lo sai chi era? Totò Fresi...".

E giù risate da parte di Vieri, già divertito dai racconti di Ventola sulla strana idolatria di Thohir. Anche perché, a ben vedere, Fresi ha lasciato un ricordo tutto sommato normale, senza particolari guizzi, durante la propria esperienza all'Inter, nella seconda metà degli anni Novanta.

Altre squadre

Quattro stagioni complessive in nerazzurro, dal 1995 al 98 e poi nel 1999/2000, inframmezzate da un prestito alla . Una novantina di presenze complessive. E poi l'addio, per vestire anche la maglia della . Evidentemente, però, Totò è rimasto nel cuore di Thohir.