Niang trova squadra: è ufficiale il trasferimento all'Auxerre

L'ex attaccante di Milan, Genoa e Torino è un nuovo giocatore dell'Auxerre: contratto annuale con opzione per un'altra stagione.

Vi ricordate di M'Baye Niang, ex prospetto del calcio francese passato in Italia tra le fila di Milan, Genoa e Torino? Ebbene, la sua carriera ha preso una piega decisamente diversa rispetto alle previsioni iniziali.

Portato in Italia dai rossoneri, il classe 1994 non ha mai compiuto il definitivo salto di qualità che ci si sarebbe aspettato da lui: dopo tre anni positivi ma non eccezionali al Rennes (con cui ha vinto una Coppa di Francia), Niang ha tentato anche un'esperienza in Arabia Saudita all'Al-Ahli per poi conoscere addirittura l'onta della retrocessione col Bordeaux in una stagione complicatissima per il club girondino.

Oggi, a 27 anni, la carriera di Niang riparte sempre dalla Ligue 1: è ufficiale il passaggio all'Auxerre, con cui ha firmato un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. Indosserà la maglia numero 11.

Niang dovrà aiutare i biancazzurri neopromossi a conquistare la salvezza, impresa complicata ma non impossibile: nelle prime due giornate di Ligue 1 è arrivato un solo punto, in casa contro l'Angers.