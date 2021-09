Nguiamba allo Spezia: ufficiale il rinforzo a centrocampo

Svincolato dopo l'esperienza al Nancy, giocherà con la squadra ligure nelle prossime stagioni: contratto fino al 2024.

Lo si dice spesso, ma in effetti il calciomercato non finisce veramente mai. A settimane di distanza dalla chiusura della sessione estiva, lo Spezia acquista un nuovo giocatore, che sarà a disposizione di Thiago Motta della prossime settimane. Ufficiale, infatti, l'acquisto di Aurelien Nguiamba.

Svincolato dopo l'esperienza all'AS Nancy, Nguiamba ha giocato i primi mesi del 2021 in Ligue 2. Da luglio era in cerca di squadra e ora potrà confrontarsi con la Serie A, salendo di livello per provare a essere protagonista tra i liguri, come interno di centrocampo.

Classe 1999, Nguiamba è stato confermato dallo Spezia tramite una nota ufficiale:

"Il centrocampista classe ’99 arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2024".

Mediano, mezz'ala ma anche trequartista in caso di necessità, Nguiamba ha fatto parte di tutte le Nazionali giovanili francesi, dall'Under 16 all'Under 20, senza però riuscire a giocare nella rappresentativa maggiore. Ci proverà ripartendo dallo Spezia e dalla Serie A.

Visite mediche e firma sul contratto triennale nella giornata di martedì per Nguiamba, che potrebbe non essere l'unico acquisto dello Spezia in questo inizio di autunno: la compagine bianconera è infatti alla ricerca di un portiere, occhi su Antonio Mirante e Sergio Romero.

Nguiamba sarà il nuovo rinforzo a centrocampo, pronto a dare grattacapi positivi a Thiago Motta, impegnato da qui in avanti a scegliere i titolari su una platea più ampia. Nelle prime sei giornate di campionato quattro punti totalizzati e quartultimo posto in classifica.